香港事态2019年末旅游业受影响

香港情势尚未缓和， 圣诞节期间有三百多人被捕。当地旅游业受到影响，但也有例外。

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据本台法广RFI法语特派记者发自香港报导，高音喇叭依然仍在播放圣诞乐曲，但在南丫岛渡轮出口处的餐厅远未达到客满的程度。据当地旅游业负责人介绍，中国游客今年没有到香港去度假。大陆旅行团的预定大幅下跌。游客人数只是去年同期的10%，尽管酒店已大幅降价。

不过，一名旅游业雇员在接受本台法语记者现场采访时说，他工作的场所在节日期间客满。他用英语表述了其个人看法：“我想这不是问题。这里，对我们不存在真正的问题。如果企业与中国大陆没有直接联系。香港人现在正在对中国当局生气，这是原因。”

在另一边大屿山（Ile de Lantau）一侧的迪斯尼，本台法语特派记者在途中，不仅遇到香港人家庭，还有菲律宾人家庭和韩国人家庭。在这一处于危机的行业中，这里似乎的确是一个例外。香港餐饮业协会周五呼吁各方承担起自己的责任，期盼在2019年最后几天度过一个平静的周末。

香港示威者在一处商业中心 2019年12月25日 Des manifestants dans un centre commercial de Hong Kong, le 25 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Lucy Nicholson

来自香港消息报导说，2019年圣诞节日期间，香港有超过310人被捕。防暴警察与示威者在商业中心发生冲突。香港事态尚未缓和，当地旅游业受到冲击。