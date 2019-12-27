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中国/香港/经济

香港事态2019年末旅游业受影响

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存档图片 香港迪斯尼 Image d'archive: Mickey Mouse and Minnie Mouse (at left) perform during the "Disney On Parade" show at Hong Kong Disneyland September 11, 2005.
存档图片 香港迪斯尼 Image d'archive: Mickey Mouse and Minnie Mouse (at left) perform during the "Disney On Parade" show at Hong Kong Disneyland September 11, 2005. 路透社 REUTERS/Paul Yeung
作者： 尼古拉

香港情势尚未缓和， 圣诞节期间有三百多人被捕。当地旅游业受到影响，但也有例外。

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据本台法广RFI法语特派记者发自香港报导，高音喇叭依然仍在播放圣诞乐曲，但在南丫岛渡轮出口处的餐厅远未达到客满的程度。据当地旅游业负责人介绍，中国游客今年没有到香港去度假。大陆旅行团的预定大幅下跌。游客人数只是去年同期的10%，尽管酒店已大幅降价。

不过，一名旅游业雇员在接受本台法语记者现场采访时说，他工作的场所在节日期间客满。他用英语表述了其个人看法：“我想这不是问题。这里，对我们不存在真正的问题。如果企业与中国大陆没有直接联系。香港人现在正在对中国当局生气，这是原因。”

在另一边大屿山（Ile de Lantau）一侧的迪斯尼，本台法语特派记者在途中，不仅遇到香港人家庭，还有菲律宾人家庭和韩国人家庭。在这一处于危机的行业中，这里似乎的确是一个例外。香港餐饮业协会周五呼吁各方承担起自己的责任，期盼在2019年最后几天度过一个平静的周末。

香港示威者在一处商业中心 2019年12月25日 Des manifestants dans un centre commercial de Hong Kong, le 25 décembre 2019.
香港示威者在一处商业中心 2019年12月25日 Des manifestants dans un centre commercial de Hong Kong, le 25 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Lucy Nicholson

来自香港消息报导说，2019年圣诞节日期间，香港有超过310人被捕。防暴警察与示威者在商业中心发生冲突。香港事态尚未缓和，当地旅游业受到冲击。

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