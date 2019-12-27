巴黎公交大罢工—法广访汽车驾校

法国首都巴黎公共交通系统大罢工现已进入第四个星期。受此影响，在巴黎地区驾车，路况要比平时复杂许多。

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道路上如今不仅有更多的驾车族出行，此外还需注意有越来越多的民众使用自行车 ̖ 踏板车代步。 就此，本台法广RFI法语记者走访了汽车驾校，并采访了学车族人士。

存档图片 巴黎环城路 Image d'archive: Sur le périphérique parisien, le 9 décembre 2019. 法新社 JACQUES DEMARTHON / AFP

驾校教练大为David在接受本台法广法语记者现场采访时简单介绍了当前的路况：“五十米的距离，需要停车然后重新启动十来次。很多的重复训练，这太好了。我们略微存在接管方向盘的趋势，以处理那些真正困难的状况。因为，这当然不属于正常的道路行驶状况。但无论如何，不会被困在车上两小时，无所事事。”

路况复杂 影响学车

驾校一位名叫罗拉Laura的女学员，之前遭遇堵车45分钟之久。她在接受本台法广RFI法语记者现场采访时谈了她个人的焦虑感受：“就是有些更烦人，脚得放在离合器上。我都不知道自己是否真的在驾车，因为，只用一档和二档。我认为，如果没有罢工，我可能更快获得驾照。我已经用完了二十小时，但还需加时。”

FRANCE _Enrobé Nicolas 20191227 Desk soir ENR Trad C11 France Grève et Auto-école 3 sons Reportage RFI français alexandre RAVASI

汽车驾校的女秘书也接受了本台法语记者的现场采访。她说，每次安排两个半小时的练车时间，现在有时会延到三小时甚至三个半小时，才能等到车子回来。这不会向学员索取全部的费用。有一名学员昨天被堵在了路上。驾校会偿还他的练车时间。驾校有时会在最后一刻取消练车，由于道路不畅。

本台法广RFI法语记者介绍说，当前状况还没有改善迹象，工会组织与政府之间的对话预计要等到明年2020年1月7日才重启。