北京医师被患者家属杀害，引起极大民愤

央视新闻和中央社报导，北京市人民检察院第三分院今天批准逮捕在北京市朝阳区民航总医院急诊科抢救室内行凶的嫌犯孙文斌，群情激愤的中国网友要求判他死刑。

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24日上午6时许，民航总医院急诊科副主任医师杨文在抢救室诊疗时，遭孙文斌持刀刺颈，经抢救无效，于25日0时50分去世。

综合中国媒体报导，案发后曝光的监视器画面显示，杨文当时坐在抢救室，站在背后的孙文斌与杨文交谈时，突然拿出预藏的短刃连续猛刺她的颈部，杨文当场倒地。孙文斌随后在医院被赶来的警方逮捕。

据一名医师转述，孙男的家属跟警察说：「他4、5天前就说要杀了她，刀在3天前就备下了」。

一名参与抢救杨文的医师昨天发文指出，杨文被砍断了右侧颈全部肌肉，以及食管、气管、颈内静脉、颈总动脉，和通往身体的神经，连颈椎骨都断了。

这名医师指出，孙文斌的95岁母亲脑中风，长期卧床。12月4日送医，由杨文首诊，家属签字拒绝一切检查，仅要求输液，拒绝接受治疗，每天都会因为一点点的病情变化和怀疑用药，不停的吵闹、辱骂、威胁。

这名医师表示，医护人员为杨文急救的同时，还必须尽力照护孙文斌的母亲。孙男家属案发后更在旁冷眼旁观，若无其事地玩手机，还去骚扰杨文70多岁的老母亲，且依旧动辄拒绝配合治疗，不断叫嚣。

一名医师形容，「这件事让我动摇了当医师的心」。

另一名医师写道：「我还要继续给凶手的妈妈提供医疗服务，还不能对其他家属感情用事。因为病人死了家属不满了，舆论会说我们发泄情绪在无辜的患者身上。为了舆论，要让老太太好好地活，调集一切医疗资源…」

据报导，27日下午，600多人聚在医院礼堂追思杨文。活动持续了约一个半小时，中途有许多医护人员掩面哭泣著走出来。

微博讯息显示，中国网友对孙文斌一家人发起肉搜，孙母个资已遭曝光。多名网友指控孙家子女5人都在靠啃老母的退休金，担心医院治疗有风险，因此坚持只维持生命。