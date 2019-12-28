华府政坛盛传蓬佩奥将辞任国务卿回堪萨斯州竞选联邦参议员

蓬佩奥将辞去国务卿一职回家乡堪萨斯州投身2020年联邦参议员选举，这一消息在华府政坛盛传已久，最近又传特朗普总统已开始寻找蓬佩奥的接替人选。不过庞培欧身边人士透露，蓬佩奥对自己未来的走向仍在考虑中。

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《华盛顿邮报》报道说：是否回家乡竞选参议员蓬佩奥有足够的时间考虑，参议员选举报名截止期限为明年6月。

多位共和党籍国会议员及政府官员表示，参议院多数党领袖麦康奈尔正在大力鼓动蓬佩奥投入堪萨斯州联邦参议员选举。麦康奈尔的考虑是，现任共和党籍堪萨斯州联邦参议员罗伯兹即将退休，共和党籍堪萨斯州前州务卿柯巴奇就算在党内初选获胜，但在大选时恐怕败给民主党对手。

蓬佩奥加入特朗普内阁之前曾任堪萨斯州联邦众议员和中央情报局局长。特朗普上个月表示，蓬佩奥希望留在目前工作岗位，但如果共和党可能失去堪萨斯州联邦参议员席次，蓬佩奥会改变心意，到时候他将获得压倒性的胜利，因为堪萨斯州的乡亲都非常喜欢他。

消息人士透露，其实蓬佩奥同时思考着是否参加2024年总统大选，当选参议员将是参选总统的最佳跳板。

至于谁将接替蓬佩奥，《华盛顿邮报》据消息人士透露，特朗普与国会议员及政府官员讨论时，说出几个正在考虑中的人选，最常被提到的是国家安全顾问奥布莱恩，还有财长姆努钦、驻德国大使格雷内尔、伊朗事务代表胡克。