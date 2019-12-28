法新社：北京强硬 蔡英文得分

台湾总统大选还剩两周，任期届满的蔡英文、北京的眼中钉，出人意料地在民调中遥遥领先。法新社据此分析，蔡从不断强化的中国威胁中得到最大好处，同时也得益于香港危机。

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一年前很少有人敢打赌蔡英文会翻转情势，当时，主张靠近大陆的反对党国民党在地方选举中取得重大突破。1月11日，台湾选民将投出一票，台湾与北京的关系始终主宰着选情，自从蔡英文2016年当选总统后，北京的口气越来越强硬。

台大教授王业立解读：反中情绪已成为民意支持率中的一个关键性决定因素。他强调蔡英文“抵抗中共，保卫台湾”的口号引发共鸣。

蔡英文属于民进党，这是一个传统上主张台独的政党。中国大陆与蔡英文总统之间的关系非常紧张，后者自掌权后一直拒绝承认“一中原则”。

蔡英文的主要劲敌是国民党候选人、高雄市长韩国瑜。他所属的国民党主张采取实用主义，靠近对岸的中国大陆。王业立称，“蔡阵营力图在选民面前给韩国瑜贴上一个亲北京的标签，警告选民"今日香港，明日台湾"。

北京拒绝香港人要求直选的诉求，台湾人对香港目前所发生的非常担忧。

中国建议若两岸统一，可在台湾实施“一国两制”，也就是“一个国家两种制度”。但香港警察与民众的无数次激烈冲突强化了台湾人对北京这一建议的怀疑。

蔡英文总统乘机捞分，她在竞选造势大会上呐喊：“看看香港正在发生的事情，什么是台湾人民的选择？”

台湾目前出炉的大部分民调都显示蔡英文遥遥领先，蔡英文的支持率为35%-50%，而韩国瑜的支持率在15%-30%之间。尽管最近几天两人的距离开始缩小，但趋势与一年前完全相反，当时民进党在地方选举中惨败，蔡英文的支持率从当选时的70%狂跌至35%。

韩国瑜也是在那场选举中令人惊奇地打败民进党，一举当选民进党大本营、台湾第二大城市高雄市长。据指蔡英文输在退休改革以及同婚法。台湾五月份登记了第一对同性恋婚姻，据指这是亚洲首例同性婚姻。

民进党的地平线元月份起开始变得明朗，这被认为归功于中国国家主席习近平杀气腾腾地强调台湾与中国大陆统一“不可避免”的强硬讲话。习近平在那次讲话中强调，不应把两岸统一的“问题”留给下一代去解决。

2016年以来，北京切断了与蔡英文政府的所有官方联系。强化针对台湾的军事演习，施加经济压力，迫使与台湾的七个国家与台湾断交，与中国大陆建交。

不过，法新社分析，北京的强硬姿态似乎给韩国瑜帮了倒忙。

韩国瑜的竞选主打，在两岸关系是“要和平还是要危机”，他的竞选口号是“台湾安全，人民有钱”。在一场竞选大会上，他指责蔡英文没有能力治理国家，使得两岸关系败坏，台湾处在风暴之中。

但是，他去香港、澳门以及中国大陆与中国官员会面交谈的亲中形象挥之不去，中国文化大学政治学者William Niu对法新社表示，“现在越来越难翻转情势了”。