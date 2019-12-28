难民问题：默克尔将访问安卡拉

据《南德意志报》报道，德国总理默克尔计划明年1月就前往安卡拉，和土耳其总统埃尔多安进行会谈。会谈的主要话题将是难民收留问题。双方还将谈及利比亚和叙利亚局势。埃尔多安警告说，一个新的移民潮正从危机地区涌向欧洲。土耳其将无法独自承担收留难民的重任。

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默克尔1月就将前往安卡拉，为维护欧土难民协议而努力。希腊的难民收留营全都爆满。媒体报道说，土耳其海岸警卫队放松了监控，给难民逃往希腊提供了便利。这违反了欧土难民协议。

埃尔多安日前表示，土耳其已收容了三百多万难民，没有能力再接纳更多难民。但光对叙利亚伊德利卜地区的严重空袭就就使8万人流离失所。新的难民潮正朝土耳其边境涌来，但土耳其“独自承受不。所有欧盟国家，特别是希腊，都将感受到负面后果。”

默克尔和埃尔多安的会谈还将涉及叙利亚冲突以及利比亚冲突。在北叙利亚，土耳其的军队占领了很大一片地区。在利比亚，埃尔多安也预告说，土耳其将军事 加入其中的一方，投入利比亚内战。

《南德意志报》在另一篇文章中表示，为了维护欧土难民协议，默克尔不得不寻求和埃尔多安的对话。除此之外，她也无路可走。