巴黎公交大罢工下的法国餐饮业

2020新年日益逼近，法国首都公交系统罢工在持续。这对巴黎餐饮业有怎样的影响？本台法语记者走访了业界人士。

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在法国首都的一个高尚街区，本台法广RFI法语记者亚历山大Alexandre 采访了多名餐饮业界人士。

在一家大厅里看不到很多客人的高档餐馆，经理Kostas表示，12月31日下周二晚已经客满。他说：“我们这里已经满座，人们已经提前支付了预款。我不觉得我们会有麻烦。顾客是外国人，他们已经预定了酒店。他们会来，就算有罢工，只要飞机航班没有取消，火车班次没有取消。我们很高兴。”

存档图片 Image d'archive: Gastronomie française, une table bien dressée. © Eb Macelion, 2006/unesco.org 联合国教科文组织

另一家餐馆的经理Samuel在采访中，也描述了类似的情形：“我们如同平时那样，几乎已经满座。美好的一夜，我们可以服务120至130个客人。为了新年，人们愿意开心尽兴。他们将超越罢工，他们做好了为此付出的准备，忘却未来的困难，庆祝节日。”

不过，本台法语记者在报导中指出，自罢工以来，这家餐馆的营业额下跌了20%。此外，并非所有的受访者都持相同的乐观心情。

Nicolas 20191228 Desk soir France Trad C06 la grève et le Réveillon Reportage RFI français Alexandre

临近另一家餐馆的女老板Sylvie表示，她个人认为许多客人可能在圣诞节外出了，至今没有回来。因为，很麻烦。还有就是游客可能也少了。

以上是本台法广RFI法语记者在2019年年关之际，就巴黎公交大罢工，对法国首都餐饮业界人士的采访录音片段。