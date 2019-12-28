韩国宪法法院驳回二战慰安妇上诉

大韩民国宪法法院驳回了二战时期慰安妇受害者所提出的一个上诉。这项遭驳回的上诉旨在反对首尔与东京在2015年就慰安妇事宜所达成的协议。

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据本台法广RFI法语记者路易Louis今天2019年12月28日周六发自Séoul的报导，在经过历时近四年之久的深思熟虑后，韩国宪法法院昨天周五最终做出裁决：2015年由时任朴槿惠总统所领导的韩国政府与安倍晋三首相领导的日本政府，旨在最终和不可逆转地解决慰安妇问题所达成的协议是政治性的。这在司法上不具有约束力。

大韩民国宪法法院的法官们一致同意这一裁定，回复29名二战时期日本慰安妇受害者与他们12位亲属提交的联名请愿书。上诉方认为，2015年日韩两国的协议，侵犯了慰安妇们的基本权力。他们要求东京当局做出诚恳的道歉，让暴行受到司法制裁。

日韩两国在2015年12月签署的这一协议，预计成立一个基金会帮助依然在世的慰安妇受害者。东京为此已拨款10亿日圆，即大约800万欧元。不过，文在寅总统领导的韩国现政府觉得这一协议存在严重缺陷，并在去年解散了这一基金会。日本对此提出抗议，认为这种做法严重损坏了这一协议。

本次开庭引起各方关注，因为，韩国宪法法院的裁定对日韩两国的外交关系有着潜在冲击。有分析认为，在第二次世界大战时期，有20万妇女被迫在为日本皇军设立的慰安所里提供服务。她们中大部分是朝鲜妇女，如今只有20来人依然在世。