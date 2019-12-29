唯一电视对决 台湾总统候选人两岸议题激烈交锋

台湾总统大选逼近，星期日，民进党出身的现任总统蔡英文、国民党人、高雄市长韩国瑜，以及亲民党领袖宋楚瑜在唯一一场总统候选人电视直播辩论中激烈交锋，尤以蔡韩对抗激烈。

广告 继续浏览后续

民调中一直领先的蔡英文继续主打两岸议题，蔡英文在媒体提问阶段表明，当前台湾最大挑战为中国扩张企图心愈来愈强，身为台湾领导人就是穷尽办法捍卫主权、民主。蔡英文表示，自己不会跪着走路，但会挺直腰杆捍卫尊严。

蔡英文质疑韩国瑜签署“无色觉醒”，说台湾人就是中国人，等于承认台湾就是中国的一部分，韩国瑜则举出蔡英文担任陆委会主委时有关未来中国的表述，反批其卖台。韩讥讽民进党立委跑去北京跟中共高官喝酒吃喝唱“我们都是一家人”，回台湾却骂中国，称他发现最大的卖台集团居然是民进党。

香港危机、一国两制，自然是总统候选人激辩的主题。关于一国两制，蔡英文强调面对中国挑战，她不会让台湾成为下一个香港。蔡英文批评韩国瑜因人民压力大才反对“一国两制”。韩国瑜则反驳蔡英文一直“挤牙膏”一样把他挤到一国两制。表示自己一定维护中华民国主权、宪政体制，“总统候选人不顾主权，连站在辩论会的资格都没有”。

蔡英文辩论时引述一位香港青年来信说，台湾人不要犯下香港同样的错误，她说这封信的内容是请求台湾不要相信中共，不要落入大陆的金钱陷阱，蔡英文表示，这封信她反复读过多次，心里纠结了好几下，把信读给大家听，不是为了要谈“亡国感”，而是要向台湾人说，1月11号，“我们手上的这张选票”，将决定台湾的民主自由生活方式能否持续下去! 对此，韩国瑜则质疑，香港抗中大量流血，蔡英文为香港做了什么？“你的选情建立在香港人流血身上，你在剥削他们的价值”，他批蔡英文“用香港流血为选情补血”。宋楚瑜则抨击蔡英文因反送中抗争捡到枪，令人民产生畏惧感。

台湾正在准备通过针对北京的『反渗透法』，韩国瑜批民进党用反渗透法，给每个台湾人脖子上绑一个炸弹，而遥控器掌握在民进党手上，指反渗透法是百分之百选举操作。宋楚瑜则各打一耙，批蔡英文用“反渗透法”，让人民产生畏惧感，他认为目前两岸关系令人忧虑，难道台湾人民只能被蓝绿操弄绑架？

蔡英文则以“当中国压迫我们的时候，我们必须要一致对外”，“要警觉中国正在全面的渗透、分化台湾的社会”的理由，来为自己推动反渗透法进行辩护。

宋楚瑜认为，在处理与美国、日本、中国大陆三强关系中，台湾不要站错边，不要乱选边。“我们不要当别人的棋子，同时我们有能力治理好台湾”。

另外，电视激辩时蔡英文痛批去年台湾地方选举时，遭到中国网军侵入，称韩国瑜是最大受益者。韩国瑜反讽感觉是“善良小白兔遇到大野狼”，他称，如果没有网军帮助，今天站在这里跟他辩论的应该是赖清德而不是蔡英文。

关于连任后如何打破两岸僵局的问题，蔡英文相信，只要台湾内部团结一致，北京当局终究要和台湾打交道，在可见的未来两岸关系化解是有机会。但台湾现在面临的最重要的问题是“防止台湾被并吞，是我们的第一优先”。

台湾总统大选是一轮选举，新总统将在1月11日选出。