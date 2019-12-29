香港警方在一商业中心拘捕15人

香港警方周六在毗邻深圳的一个商业中心LandMark North至少拘捕15人。

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据本台法广RFI特派法语记者拉加德今天2019年12月29日星期天的最新报导，大陆旅客显然是香港示威者周六一次题为“和你Shop ”抗议活动的针对目标。亲民主派示威者想要揭露那些到香港行政特区采购的中国游客。加密信息事先呼吁示威者前往港铁上水站（Sheung Shui），也就是港铁在进入中国红色资本的橱窗深圳前，香港一侧的最后一站。

当地时间昨天周六下午15点，在通往LandMark North上水广场商业中心的人行道上，示威者试图设置障碍，限制通行。有人用脚踢袋子。现场当时可以听到叫喊声，甚至旅行箱轮子失控的声音，以及有人在寻求帮助。据香港南华早报报导，有一人受伤。高喊反送中运动口号的示威者们，要赴港游客返回大陆，到其它地方去购物。

Les acheteurs de la Chine continentale ont fui les manifestants dans le centre commercial LandMark North 28/12/2019. 路透社 REUTERS/Lucy Nicholson

昨天下午16点时，当地大多数店铺都已闭门谢客。一些购物的客人则被留在了店铺内，防暴警察开始介入：发射催泪瓦斯，之后的拘捕行动有时是暴力的，许多相关照片在社交网络中流传。一周以来，有超过350人被捕。

另有消息报道说，示威者表示在2020年元旦当天，还要举办大规模活动迎接新的一年。