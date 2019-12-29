以色列呼吁全世界对抗反犹主义

美国纽约50公里外的Monsey周六犹太光明节（Hanouka）期间发生袭击犹太人事件，多人受伤，一名嫌犯被捕。以色列呼吁全世界共同对抗反犹主义。

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据本台法广RFI法文报导，2019年12月28日周六晚发生在美国针对一名犹太教士住所的袭击事件，至少造成五人受伤。攻击发生时，民众正在庆祝犹太教光明节。据当地犹太协会消息，伤者全部都是犹太教正统派信徒，其中两人伤势严重。以色列方面现已做出反应，呼吁全世界共同对抗反犹主义的抬头。

以色列总理内塔尼亚胡周日也严厉谴责最新发生的这一起针对犹太社区的袭击事件。本台法广法语记者提供了以色列总理的这一讲话录音片段。

内塔尼亚胡表示，以色列严厉言责最近发生的反犹太事件和光明节期间发生在纽约州一名犹太教士家中的暴力攻击事件。以色列衷心祝愿伤员们早日康复，如果可能以色列将与地方当局合作，以战胜这种现象。以色列就此向所有的国家提供帮助。

此外，本台法文报导指出，一名一度逃跑的肇事嫌犯现已被捕。