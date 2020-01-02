文在寅强调推进改革，打造公正社会

图为韩国总统文在寅

韩国总统文在寅2日出席在首尔大韩商工会议所举行的政府联合迎新会并表示，将不断推进法律和制度改革，直到权力机关重拾国民信任, 任何权力机关都无法凌驾于国民之上。

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文在寅表示，改变施政基调框架十分艰难，但必须要做到。希望权力机关主动推进改革，起点是改革权力机关和打造公正社会。

文在寅表示，改变施政基调框架十分艰难，但必须要做到。感谢国民在此过程中以耐心面对各种不便，且互相作出让步使有关工作取得成就，他为此感到骄傲。新年将争取各项工作取得切实惠及国民的成果。

今年韩国政府将致力于搞活经济，韩国应当实现互利共赢的发展。去年，我们成功克服了各种内外挑战和考验，奠定共同富裕的国家基础。就业在数量和质量上都明显改善，青年就业率创下13年来最高。相信民间部门为重振经济不懈努力加上政府提供有力支持，韩国经济将迎来新的腾飞。

去年年底国会通过《关于设立高层公职人员犯罪调查处的法案》，加上法务部长官已正式获得任命，此言可被解读为文在寅将加快推进检察改革进程。

文在寅说，韩国国民对半岛和平的渴望势必推动实现互利共赢的和平共同体。