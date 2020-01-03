密谋盗窃枫丹白露中国馆 中国人在内六嫌犯落网

根据知情者提供的消息，六名策划偷盗枫丹白露城堡“中国馆”的嫌犯已被拘捕并被司法调查。中国馆陈列着拿破仑三世珍藏的亚洲艺术品，包括中国珍藏。

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六名嫌犯于12月27日至28日深夜在临近枫丹白露城堡的奈穆尔(Nemours)被捕，31日被检方以“联手作恶”及“有组织偷盗”的罪名正式逮捕。

法新社从知情人士那里获知，六名嫌犯其中一人是中国人，五人是西班牙人。他们正准备发起偷盗时，被警方抓捕。

根据巴黎人报报道，在六人使用的小车里发现做案用的撬棍，蒙面纱，手套，以及铁镐。警方抓捕的地点在六人下榻的旅店，装有做案器具的小车也停在这家旅馆的停车库里。

六名嫌犯中有些人早已因为偷盗和贩毒被西班牙司法部门登记在案，被拘押后，他们均否认有盗窃枫丹白露中国馆的计划，他们只是“普通游客”。

负责破案的是法国警方反文化产品走私中心，提供线索的是西班牙马德里警方。

法国警方获知西班牙提供的情报后，在枫丹白露城堡周围强化了监视。监视过程中，警方发现了前述嫌犯前来城堡“摸底探路”，观察路径。

中国馆是拿破仑三世之妻欧仁妮皇后1863年开设，该馆共收藏800多件珍品，

2015年，中国馆被偷盗过一次，十五件艺术品遭盗窃，包括暹罗王的纯金桂冠，以及清乾隆景泰蓝麒麟，由珊瑚、黄金和绿松石等材料制成的西藏金曼扎等。