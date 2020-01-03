武汉肺炎疫情发展 台湾接获通报

台湾表示，已接到大陆有关武汉不明原因肺炎疫情的最新通报，目前累计有44个病例，没有明显人传人迹象。

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据中央社2020年1月3日周五发自台北的消息，针对中国武汉出现的不明原因肺炎疫情，疾管署副署长当天表示，现已受到大陆方面回复 : 已排除流感 ̖ 禽流感及腺病毒感染，但无法排除是新型冠状病毒疾病。

同一消息来源透露，台湾是在当地时间周五下午16点50分接获大陆方面回复有关武汉市不明原因病毒性肺炎的最新疫情。累计不明原因病毒性肺炎个案共44例，部分为华南海鲜市场经营户，其中重症11例，其他患者情况稳定。所有病例都在武汉市医疗机构接受隔离治疗，目前已追踪到121名密切接触者，并且追踪工作仍在进行之中。后续观察重点将看目前所掌握的121名密切接触者和医护有没有引发感染，目前没有明显人传人的迹象。

医学界担心SARS重现

存档图片： 萨斯病毒 Image d'archive: Sars-corona virus Wikipédia

报导说，目前排除了流感 ̖ 禽流感 ̖ 腺病毒等疾病，但无法排除可能是新型冠状病毒。冠状病毒可能造成如感冒的轻微疾病，也可能导致严重急性呼吸道症候群（SARS）或其它呼吸症候群冠状病毒感染症。。。目前大陆方面没有发现明显人传人现象及医护人员感染。

法国媒体指出，中国在2003年发生的SARS造成超过8000人受感染，医学界担心是SARS卷土重来。