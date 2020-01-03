土耳其出兵利比亚 为以武促和？

土耳其决定出兵利比亚，为此，土耳其议会周四曾展开激烈辩论。支持方以武促和的观点难以说服反对方。

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据本台法广RFI法语记者安娜Anne 发自伊斯坦布尔的报导，2020年伊始，土耳其议会1月2日周四批准政府出兵利比亚支持现总理萨拉吉为首的全国团结政府。土耳其总统埃尔多安的立场得到其政党和极端民族主义政党的支持，但反对方也结成了阵营。

土耳其议会昨天就是否出兵利比亚展开辩论激烈。土耳其执政党AKP指定了一名前国防部长就支持出兵发言。这名前部长认为，为了国家利益，土耳其有责任介入。就此，本台法广法语记者传回了这一发言录音片段。

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土耳其前部长说：“利比亚不仅只是一个与土耳其有海上关联的国家。也是北非的重要国家之一。当一个北非国家出现危机，地中海地区的所有国家都会受到影响，包括土耳其。这一提案将为政治解决建立一个有利的环境，以促成停火。”

军事干预促成和平？

存档图片：阿盟2019年12月31日在总部开罗紧急开会讨论土耳其出兵利比亚方案 Des représentants permanents de la Ligue arabe participent à une réunion d'urgence pour discuter des plans de la Turquie d'envoyer des troupes militaires en Libye, au siège au Caire en Égypte, le 31 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

通过军事干预来推动和平，这种论据无法让反对方信服。土耳其前驻外使节 ̖ 社民党议员指责这一决定违反国际法。土耳其的这名前外交官批评这一决议如同应邀准备灾难，在总统府指挥下出兵到利比亚沙漠去打仗。这名土耳其前外交官认为，如果是想要有助于利比亚的和平与停火，出兵则应属于最后选项。他还认为，应该像其它大国那样，支持双方对话，让外交渠道敞开。

本台法语记者表示，土耳其当局 选择了强硬方式，现在轮到由埃尔多尔总统做如何调兵遣将的决断。