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国际/土耳其/利比亚

土耳其出兵利比亚 为以武促和？

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路透社：土耳其总统埃尔多安 2020年1月2日周四 摄于安卡拉 Le président turc Tayyip Erdogan lors d'un symposium à Ankara, le 2 janvier 2020.
路透社：土耳其总统埃尔多安 2020年1月2日周四 摄于安卡拉 Le président turc Tayyip Erdogan lors d'un symposium à Ankara, le 2 janvier 2020. Handout via REUTER/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
作者： 尼古拉

土耳其决定出兵利比亚，为此，土耳其议会周四曾展开激烈辩论。支持方以武促和的观点难以说服反对方。

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据本台法广RFI法语记者安娜Anne 发自伊斯坦布尔的报导，2020年伊始，土耳其议会1月2日周四批准政府出兵利比亚支持现总理萨拉吉为首的全国团结政府。土耳其总统埃尔多安的立场得到其政党和极端民族主义政党的支持，但反对方也结成了阵营。

土耳其议会昨天就是否出兵利比亚展开辩论激烈。土耳其执政党AKP指定了一名前国防部长就支持出兵发言。这名前部长认为，为了国家利益，土耳其有责任介入。就此，本台法广法语记者传回了这一发言录音片段。

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土耳其前部长说：“利比亚不仅只是一个与土耳其有海上关联的国家。也是北非的重要国家之一。当一个北非国家出现危机，地中海地区的所有国家都会受到影响，包括土耳其。这一提案将为政治解决建立一个有利的环境，以促成停火。”

军事干预促成和平？

存档图片：阿盟2019年12月31日在总部开罗紧急开会讨论土耳其出兵利比亚方案 Des représentants permanents de la Ligue arabe participent à une réunion d'urgence pour discuter des plans de la Turquie d'envoyer des troupes militaires en Libye, au siège au Caire en Égypte, le 31 décembre 2019.
存档图片：阿盟2019年12月31日在总部开罗紧急开会讨论土耳其出兵利比亚方案 Des représentants permanents de la Ligue arabe participent à une réunion d'urgence pour discuter des plans de la Turquie d'envoyer des troupes militaires en Libye, au siège au Caire en Égypte, le 31 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

通过军事干预来推动和平，这种论据无法让反对方信服。土耳其前驻外使节 ̖ 社民党议员指责这一决定违反国际法。土耳其的这名前外交官批评这一决议如同应邀准备灾难，在总统府指挥下出兵到利比亚沙漠去打仗。这名土耳其前外交官认为，如果是想要有助于利比亚的和平与停火，出兵则应属于最后选项。他还认为，应该像其它大国那样，支持双方对话，让外交渠道敞开。

本台法语记者表示，土耳其当局 选择了强硬方式，现在轮到由埃尔多尔总统做如何调兵遣将的决断。

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