东地中海天然气管线协议签字

希腊 ̖ 以色列 ̖ 塞浦路斯三国已于2020年1月2日周四签署了EastMed东地中海天然气管线项目的协议。

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雅典强调这一基础设施建设项目对东地中海区域的地缘战略重要性。这一区域中的碳氢化合物开采不断造成土耳其与邻国之间的紧张关系。

据本台法广RFI法语记者乔尔Joël的报导，在雅典看来，东地中海天然气管线项目应该能够为南欧多国供应天然气，好处超过一个简单能源项目。在以色列总理和塞普鲁塞总统的陪同下，希腊总理米佐塔基斯（Kyriákos Mitsotákis）实际上也意识到了天然气开发的安全层面，并隐晦地向同样对地中海碳氢化合物资源垂涎的土耳其放话。

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希腊总理米佐塔基斯说：“ 我想在此雅典强调，东地中海天然气管线对任何人都不是一种威胁。类似希腊 ̖ 以色列和塞浦路斯之间的三方合作对任何人都没有敌意。地区的合作向所有的人开放，条件是国际法与睦邻关系得到尊重。概括地说，东地中海天然气管线项目不仅只是一条旨在推动经济增长的天然气管道。这是一条让地区参与方致力于和平与合作的天然气管道。”

希腊 ̖ 以色列 ̖ 塞浦路斯三国2020年1月2日周四签署东地中海天然气管线项目协议 （想象图）/ La Grèce, Chypre et Israël ont signé ce jeudi 2 janvier 2020 l'accord sur le gazoduc EastMed (image d'illlustration). Photo by: marka/Universal Images Group via Getty Images

据介绍，东地中海天然气管线建设项目金额估算在60亿欧元至70亿欧元之间。这条长度近2000公里的管线被认为是旨在为欧洲提供能源的重要设施，预期应该每年可以从位于地中海东部的黎凡特海水域（Bassin levantin）输送近100亿立方的天然气至希腊。这一天然气管道项目预计途经塞浦路斯（Chypre）和克里特（Crête）。

地中海的天然气资源纠纷

本台法广RFI法文消息指出，东地中海的碳氢化合物资源问题在最近几个月，造成雅典与安卡拉之间的紧张关系加剧。为了让土耳其的水下开发活动合法化，安卡拉在去年11月底与利比亚全国团结政府签署一项海洋协议。希腊和塞浦路斯对土耳其与利比亚之间的这一协议有异议。