北京为何仓促撤换香港中联办主任

北京周六突然宣布免除香港中联办主任王志民，由骆惠宁接替，北京的做法被认为仓促，急迫，为什么香港危机愈发深重的关键时刻临阵换将，引起一连串疑问。

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一个长期在中国内地相对贫困省份担任省委书记，无任何港澳经历，对香港与内地差异几乎不太了解的骆惠宁，突然被任命赴港救火，王志民则急急撤换，北京到底有什么紧迫的理由？

骆惠宁六十五岁，比王志民大出两岁，之前在在青海、山西等省担任省长、省委书记。去年11月才从山西省委书记任上卸任。他在安徽曾与现任常委、当时的副省长汪洋有交集，在青海曾是现任中纪委书记当时的省委书记赵乐际的副手。骆惠宁12月8日被任命为全国人大财经委副主委，应是退居二线，不料上任刚过一周，便赴港接任新职，被指接下来一块烫手山芋。

从香港特首林郑月娥的官样讲话中看不出丝毫理由，她说，感谢王志民支持止暴，欢迎骆惠宁执掌中联办。感谢是官样文章，敷衍打发，欢迎也是官样文章，北京的代表，林郑得罪不起，同时或许在揣摩上意。

如果说不出一个确凿的理由，首先有一个大背景人人皆知：香港危机持续，元旦又爆发了大规模示威，全世界都在关注着香港危机。外界普遍的分析是，香港危机虽然最初与香港特首林郑月娥推动修例有重大关系，但危机越来越严重，显然与北京力挺港府，错判局势有关，错判的结果，使得习近平形象大损。但是，习近平显然不准备对误判承担任何责任。

根据熟悉香港事务的专家分析，撤换王志民，无疑就是习近平对香港危机持续严重不满，不满，但是暂时又无法替换香港特首，没有合适的人选。只好找自己在香港的代表--香港中联办做替罪羊，随之也把错判香港局势，致使危机愈来愈严重的责任让香港中联办背上。中央社引述香港大陆问题专家刘斯路分析，北京不满两个错判，一个是中联办对去年六月开始的反送中运动情势的错判，一个是11月底的香港区议会选举结果的错判。

香港智明研究所总监许祯亦表示，中共以政治宣传动员起家，非常重视资讯掌握与研判，但中联办对香港情势的研判非常失败，让北京难以掌握局势，处于被动地位，王志民需要对此负责任。

香港区议会选举时，北京认定泛民不得人心，建制派会大胜，几家重要官媒都写好预稿，结果适得其反，泛民获得压倒性胜利，建制派全线崩溃。这样的结果让北京难堪，令北京措手不及。

法新社的报道则认为，北京任命骆惠宁旨在设法止住延续半年之久仍在继续延续的危机。法新社引述时评人士刘锐绍分析，北京正在寻求以经济手段来处理一个属于政治性质的香港危机。任命骆惠宁预示着北京将强调经济发展，改善生活水平以及强化香港融入。

不少分析认为，这一任命可能意味着北京香港政策有变化，但到底是更加严厉，还是适当退让？或者是不得已的选择，各种看法不一。

在香港中联办人事任免这件事发生之前，许多人注意到习近平在新年贺词中针对香港的表述有过变化，历史学者章立凡分析，习近平在新年贺词中香港部分调子较软，印证了他在香港问题上已作出让步。章立凡认为，香港反送中运动的影响已经扩展到台湾，让台湾人更不信任一国两制，显然，习近平不希望香港形势朝着更加