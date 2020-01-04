德国《世界报》：排除华为将带来沉重后果

是否要将中国电信巨头华为排除出德国5G建设，这仍然牵扯着德国的神经。 德国《世界报》新年报道说，如果从一开始就排除华为，这将带来严重后果。这包括网络会经常断网，客户需支付高额费用和网络建设要推延好几年。

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《世界报》报道说，排除华为会严重破坏移动运营商的扩展计划。德国三个网络运营商德国电信、沃达丰和西班牙电信都已经遵循了多供应商方法，在网络中使用多个供应商的产品，以便不仅仅依赖一个公司。德国电信和沃达丰正在与爱立信和华为建设网络，西班牙电信则与诺基亚和华为共同建立网络。在现有网络中，他们也是如此合作。排除华为将给它们带来很大问题。他们将不得不废弃大约一半的网络，在新网络建设中，同时又必须放弃最廉价和最具创新性的设备供应商。

虽然爱立信近来表示，如果排除华为，爱立信有能力为欧洲提供足够的5G无线电信号。但行业同仁对此表示怀疑。沃达丰表示，欧洲生产商无法迅速取代华为。西班牙电信在一份发给德国联邦议员的不公开文件中也表示，排除一个制造商会严重降低硬件的供应。华为最近对产品研发的投资超过了诺基亚和爱立信研发投资的总和。再者，所有供货商的硬件大部分都是在中国生产的。如果要严格排除中国，那么，根本就没有供货商可以参与5G了。

所有网络运营商都认为，华为是电信行业领军企业。将华为排除出局，会使德国的5G建设延缓好多年。只有爱立信还跟得上华为。一位运营商表示，诺基亚的技术，相比之下，落后一到两年。德国电信在4G建设时，已对诺基亚不太满意。 德国电信也表示，如果一个企业被排除出竞争，其他企业无法迅速取代该企业。

德国网络运营商期望德国能达成政治妥协，那就是只在特别敏感领域禁止华为。移动网络由天线网络和核心网络组成。但80%以上的投资必须投放在天线网络的建设上。如果只在核心网络上排出华为，则明显要便宜很多。德国电信和沃达丰现在已在核心领域里开始逐步撤出中国产品。

如果德国政界决定全面禁止华为参与5G，专家们表示，这将是一个非常痛苦的程序。网络将经常断网，5G建设将昂贵很多而且耗时更长。根据英国电信行业协会GSMA的调查报告，排除华为会给欧洲的5G建设额外带来550亿欧元的负担。