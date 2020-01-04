中国淡水鱼之王 长江白鲟或灭绝

中国水产科学研究院的科学家认为，有[中国淡水鱼之王]美誉的长江白鲟自2003年以来就没有再被发现过，估计已灭绝。长江生态系统中现存的中华鲟 ̖ 长江鲟 ̖ 长江江豚等情况严峻，濒临灭绝。

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据中央社今天2020年01月04日周六引述新京报报导，国际学术期刊[Science of The Total Environment]日前在线上发布了一篇研究号称[中国淡水鱼之王]长江白鲟的学术论文。中国水产科学研究院长江水产研究所首席科学家在这篇论文中表示，长江白鲟这种长江特有物种已经灭绝。

专家表示，长江白鲟寿命一般在30年左右，中国最后发现白鲟自然繁殖是在1990年代初，2003年至今没有发现白鲟，也没有人工饲养个体存留，推断已灭绝。白鲟是吃活鱼的，以鱼为主，长江无鱼，白鲟就很难存活，估计在2005年至2010年间就已灭绝。

存单图片 Image d'archive: Un homme teste la hauteur de l'eau du fleuve Yangtze. (21/07/2010) 路透社 REUTERS/Aly Song

据介绍，中国长江生态系统中目前现存的旗舰物种还有中华鲟 ̖ 长江鲟 ̖ 长江江豚等，但这些物种的保护形势也十分严峻，濒临灭绝。

同一报导还提到，世界自然保护联盟在官方微博中表示，目前正在进行的亚欧鲟鱼类全面评估最终结果尚未出炉，预计将在世界自然保护大会期间更新受威胁物种红色名录，并正式发布评估结果及相应的级别调整。