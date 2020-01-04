澳大利亚森林大火凶猛前所未见

澳大利亚森林大火势态凶猛，有三个州已下达动员令，超过十万民众需要被疏散，后备役人员也已被召回。

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据本台法广RFI今天2020年1月4日周六早上的法文报导，澳大利亚正在做准备应对森林大火灾难在本周末进一步恶化。

澳大利亚森林大火造成的滚滚浓烟 Les nuages de fumées générés par les incendies étouffent les villes australiennes. 路透社 GLEN MORE via REUTERS

在距离悉尼以西150公里的一个小镇Nowra，当地部分居民聚集在一处高地。本台法广RFI法语特派记者在现场看到，救援直升机在混暗的天空中穿梭。当地有多位居民，就当前火情接受了本台法广法语特派记者的现场采访。在必要时准备撤离的澳大利亚男士Steve，是一个家庭中的父亲。他用英语说：“您看到这片巨大的黑烟开始遮掩蓝天。这让人感到担忧，因为同时开始起风了。必须查看一下风向。我为此而来，以确切了解风势的走向。 ”

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现场一位七十来岁的澳大利亚老年女士Cate表示，她的住宅距离火场太近，她已经撤离。她也用英语接受了本台法广法语特派记者的现场采访：“我在三天前已离开。人们今天只是去疏散我母亲，因为，她拒绝离开。老年人都有些乱了，他们害怕离开家后的情形。最终，需要强行把他们带走。我在这里有一个女儿和朋友，他们可以接待我们。如果大火烧过来，人们就过河。”

据这位澳洲女士的介绍，当地五十年前也曾发生过大火，她当年就曾被疏散。但今年的火势凶猛，前所未见。以上是本台法广RFI法语特派记者发自澳大利亚悉尼郊区森林大火现场的采访报导主要内容。