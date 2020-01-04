法国Rewild致力于动物重返大自然

法国生态团体Rewild要翻新一座动物园用于推动动物回归大自然。

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据本台法广RFI法文报导，由七个非政府组织联合构成的环保生态团体Rewild « 再野化 »协会于2019年底收购了法国布列塔尼地区Pont Scorff的一个动物园，旨在翻新这一遭遗弃的设施，尤其是要让那些在有害状况下被收容的动物感到舒适，以便日后让它们回归大自然。

就此，本台法广RFI法语记者亚历山大Alexandre传回了对这一环保生态协会的共同主席之一佩琳Mme Perrine CROSMARY的采访录音片段：“为了给它们提供之前遭剥夺的自由，把它们约束在一个可以将野生动物直接放生的自然环境中，它们就能避免遭遇在当前环境中面临的问题。”

本台法广RFI 法语记者在报道中指出，重返大自然，这对大多数在禁锢状况中出生的动物而言，道路是艰难的。法国动物园协会也对这种做法有存疑。不过« 再野化 »协会认为，在有资历的专业人士协同下，他们将能够赢得这一挑战。因为，在一个能够找到食物的空间里，在没有食肉动物天敌的情况下，重返大自然的动物应该能够得以快乐的生存。