为了华为：中国外交官威胁德国在华企业

有关是否应禁止中国华为参与5G建设的讨论在德国已持续多个月。现在，中国领导层间接威胁说，如果排除华为，德国在华企业将承担后果。

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据德国电视一台报道，德国联邦议会如果颁发法律，禁止华为参与德国5G建设，中国领导层不会无动于衷。中国驻柏林大使馆负责经济商务的外交官王卫东在接受中国官媒《环球时报》采访时表示，排除华为将给德中经济合作带来不良预兆。德中双边关系将倒退。王卫东公参威胁说，德国在华企业将受到影响。但他没有做更具体的说明。多年来，德国企业从中国市场中受益非浅。

王卫东做出威胁的背景是，德国多个联邦议会党团提出倡议，要求通过法律禁止华为参与德国5G建设。人们怀疑华为听从中国政府的调遣，有为中国政府从事间谍活动开后门的嫌疑。但华为拒绝接受间谍指控，称自己完全是私有企业，和中国共产党没有直接联系。中国政府也是如此撇清。

但近几个月来，中国国家和党中央发言人都明显在为华为撑腰。中国政要和中国官媒认为，现在到处出现对华为的批评性讨论，是美国政府煽动的一项阴谋，目的是要减缓中国的技术进步。