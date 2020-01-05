武汉神秘肺炎有蔓延迹象 当局排除萨斯

中国武汉近期爆发不明病毒肺炎，根据武汉卫健委5日通报，病例已增至59例，但当局排除萨斯，2003年蔓延的萨斯疫情曾造成数百人死亡，人们至今记忆犹新。另外，香港新加坡亦传来疑似病例收治消息。

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武汉卫健委宣布，所有患不明病毒肺炎者，全已隔离。这一奇怪的肺炎患者病例最早发病时间是12月12日，最晚发病时间是12月29日，其中七人病情严重，其余病情稳定。该机构表示，截至目前，无一患者死亡。

卫生部门的调查发现，不明病毒肺炎患者中部分患者为武汉市华南海鲜城的摊贩，他们主要批发鱼类及海鲜产品。

武汉不明病毒性肺炎爆发后，引起人们对萨斯疫情的痛苦记忆。中国广东顺德于2002年率先爆发萨斯病毒，随即引发全球性传染病疫潮，这一传染性极高的疫情直至次年9月完全消灭，其间在中国、香港以及其他地方共有700多人死亡。

当局称，经初步调查，已排除流感、禽流感，腺病毒，传染性肺炎亦称萨斯，以及中东呼吸综合症等呼吸道病原。武汉当局还表示，初步调查，截至目前尚未发现明确的人传人的证据。

但北京及香港有专家有不同看法，香港大学感染及传染病中心总监柯栢良表示，武汉近期爆发不明肺炎疫情的发展已经亮起红灯，目前已有充分理由相信，这应是新型病毒，很有可能已经可以人传人。他呼吁港府应在边境口岸采取最严谨的检疫措施，以防范病毒传入香港。香港中文大学医学院呼吸系统学讲座教授许树昌也表示，病毒会否人传人仍有待观察，绝不可排除相关可能性。

香港卫生署卫生防护中心5日指出，香港公立医生及私人医生截至中午12时在过去24小时共接收八名曾在过去14天到访过武汉，并出现发烧、呼吸道感染或肺炎症状的病人，累计总数16个，其中一名由私人医生呈报的疑似个案为9岁男童，病人已转送到联合医院就诊。另外，新加坡卫生部也于5日首次发现一例疑似病人，病患是患有肺炎的3岁中国籍女童，女童现已如愿接受进一步检测与隔离治疗，目前情况稳定。

香港卫生署卫生防护中心已于4日宣布启动应变计划，将应变级别从“戒备”提升至“严重”。香港当局把武汉不明肺炎定性为“对公共卫生有重要性的新型传染病”。

武汉当局表示已采取多种防控措施，包括对所有病例均实施隔离治疗，下令关闭华南海鲜城，在全市医疗机构开展相关病例搜索和回顾性调查以及开展流行病学调查。