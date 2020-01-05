中国国足主教练 李铁新闻发布会

2020年伊始，中国国家足球队新主帅李铁在北京召开新闻发布会。

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在意大利人里皮（Marcello LIPPI）辞职一个半月后，李铁(LI Tie)本周正式接掌中国国家足球队主教练一职。

据本台法广RFI今天2020年1月5日星期天早上来自北京的法文报导，曾经加盟过英国Everton埃弗顿足球队的中国著名球星李铁告诉媒体，他实现了一个其个人年轻时的梦想，在本周被任命为中国国家足球队的主教练，接替因战绩不佳而辞职的前任意大利籍主教练里皮。

据介绍，专业出身的李铁现年42岁，是中国最知名的球星之一。李铁透露，他的主教练合同目前只是为期5个月。李铁在本周四获得这一委任，目标是要让中国国足踢进2022年在卡塔尔举行的足球世界杯赛。

李铁周日在北京举行的新闻发布会上表示，在35年间，他从一名不会踢球的小男孩发展为国家队主教练，他为此而高兴，他可以自豪地告诉他的孩子们，他们的父亲实现了人生一大梦想。

李铁的前任里皮，曾率领意大利国家队赢得2006年足球世界杯赛冠军。他于2019年11月因中国国足在2022年世界杯亚洲区预选赛中以1-2不敌叙利亚，而辞职。

中国国足目前处于亚洲区其小组的第二名，比叙利亚队落后8分。而只有取得小组第一，才有资格进入下一轮。

周日在北京的新闻发布会上，李铁透露，他的国家队主教练合同目前是到2020年6月9日截止。如果中国国足能够进入下一轮，他的合作就能自动延期。

本台法广法文报道说，李铁在去年12月的2019年东亚足球锦标赛期间曾临时挂帅中国国家足球队。中国国足的下一场重要比赛，是在2022年世界杯赛亚洲区预选赛框架内，将于2020年3月与马尔代夫对阵。

中国国家足球队目前在国际足联FIFA的全球积分排名中，处于第76位，成绩在玻利维亚（BOLIVIE）和乌干达(OUGANDA)之间。