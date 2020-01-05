香港：一美国籍摄影师入境遭拒

于2019年中 ̖ 下旬曾拍摄“反送中”运动的一名美国籍摄影师遭香港拒绝入境后，被安排搭乘返回美国的班机。

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据香港媒体2020年1月5日星期天报导，美国籍摄影师Matthew Connors曾在去年2019年8月和9月，两度前往香港采访。他不仅报导过“反送中”运动，而且，在去年8月还一度被捕。

中央社引述消息说，当地时间2020年1月4日星期六晚他在入境香港时，遭入境事务处职员扣留询问四个小时，之后被拒绝入境，并被安排达成5日星期天凌晨的班机返回美国纽约。

香港南华早报报导，Matthew Connors透露，香港入境处职员告知，他未能达到入境要求，但没有提供更多细节。

香港自由新闻HKFP报导说，他于去年8月采访期间，曾被警察要求出示记者证，由于他是自由记者没有相关证件，而向警方提供了驾驶证和教师证，但被捕的原因则是没有携带护照。他因此而被扣在警署数小时之久，然后获释，不过，他至今没有被控罪。

之后，他在去年9月还曾再次入境香港做采访。所以，他不认为其周六被拒绝入境香港，与去年8月时被捕的经历有关。

中央社说，Matthew Connors拍摄的香港“反送中”运动作品，曾被刊登在2019年11月的美国杂志[The Califonia Sunday Magazine]。