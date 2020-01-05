澳洲大火已燃烧四个月 总理挨批

澳大利亚历时四个月之久的森林大火仍在燃烧，最新消息说，至少24人死亡，数百万公顷的森林被毁，总理莫里森受到批评。

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据本台法广RFI法语特派记者Murielle2020年1月5日星期天发自澳洲悉尼Sydney的报导，澳大利亚在本周末迎来了自森林大火于四个月前发生以来的最糟糕的一天。在新一波热浪侵袭下，周六的气温创下摄氏48,9°C的历史新高。与此同时，针对总理莫里森的批评, 声调也在逐步提高。包括消防人员在内，批评者认为，总理面对灾情，处理不当。

在悉尼所属的新南威尔斯州，本台法广法语特派记者走访了当地的消防中心。现场有上百个屏幕实况监视着火灾的最新发展。数十名工作人员夜以继日地轮班指导在火场的消防人员。消防人员代表本BEN在接受本台法语特派记者现场采访时表达了对澳洲总理的不满意。

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BEN用英语说：“我们对总理感到失望，他没有做好沟通。我们希望与联邦政府做更多的对话。 ”

据介绍，澳大利亚总理莫里森在森林大火势头最猛时却去了美国夏威夷度假。他回国后，尽管一再宣布帮助消防人员的措施，以做弥补，但没有能够得到谅解。消防人员甚至批评他调动军队参加灭火的决定。澳洲消防人员认为，有军人的支持是很好，但军人不是消防员。军人可能可以实施救援任务，但他们不懂得如何去灭火。消防员们希望澳洲政府更多的为他们考虑，更多的倾听他们的声音。