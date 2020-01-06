中联办新主任骆惠宁周一履新，当天见传媒

香港中联办新主任骆惠宁1月6日星期一履新，并于当天向守候在中联办的香港媒体发表了简短的讲话。媒体分析表示，骆惠宁没有提“止暴制乱”四个字，但他也没有表示北京的香港政策会有什么变化。

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骆惠宁首先表示，近半年来，香港的形势让人揪心，大家都热切的期盼，香港能从回正轨。

骆惠宁还引述中国国家主席习近平的新年贺辞说，「没有和谐稳定的环境，怎会有安居乐业的家园，真诚希望香港好、香港同胞好」。

骆惠宁表示，对于香港来说，一国两制是最大的优势。他还表示，相信在特首林郑月娥、香港特区政府及社会各界共同努力下，一定能确保宪法、基本法在香港得到全面贯彻实施，一定能确保一国两制行稳致远、一定能确保香港长期繁荣稳定，他对此充满信心。

就骆惠宁星期一的讲话，台湾联合网援引时事评论员刘锐绍说，从骆惠宁上任后向传媒讲话，令人感觉北京愿意透过官员表达策略上的调整，把斗争意味尽量放缓减轻，但还需时间观察港府及警方行动，才可知北京治港政策是否有根本性改变。