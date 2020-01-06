伊拉克总理敦促美国撤军 美指责中俄在其使馆遇袭时保持沉默

卫星鸟瞰，伊朗数百万人6日在德黑兰参加为苏莱曼尼将军举行的葬礼。

伊拉克总理迈哈迪周一会见美国驻伊拉克大使图勒，要求美国配合伊拉克政府，遵守伊拉克国会要求美军撤出伊拉克的决议。与此同时，美国则指责中国和俄罗斯在一周前美国驻伊拉克大使馆遭受亲伊朗示威者攻击时保持沉默。

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为抗议特朗普下令击毙伊朗将军苏莱曼尼，伊拉克国会周日通过要求外国军队从伊拉克全部撤军的决议，周一，伊拉克总理迈哈迪会见美国大使图勒，要求美方配合，完成从伊拉克全面撤军。

伊拉克政府公告称，迈哈迪强调，美方应遵守伊拉克国会决议，在外国军队撤出伊拉克一事上配合合作。迈哈迪对美国大使表示，目前形势十分危险，但是伊拉克将尽力阻挡发生战争。

在伊拉克国会投票表决要求美军在内的所有外国军队撤军后，美国国务院表示失望。在美国领导的驻伊盟军中美军人数最多，大约5000人左右。

特朗普下令于周五击毙伊朗苏莱曼尼将军之后，中东形势十分紧张。在此之前，伊拉克亲伊朗示威者攻击了在巴格达的美国大使馆，美国炸死苏莱曼尼将军与这一事件有直接的关系。

星期一，美国指责中国和俄罗斯对12月31日发生的攻击巴格达美国大使馆事件保持沉默，华盛顿认为，中俄的举动“给联合国安理会的信用带来损害”。

联合国193个成员国中的27国表态谴责攻击美国大使馆的行为，美国驻联合国代表对此表示赞赏，但指责中俄两国的沉默，华盛顿表示，“由于俄罗斯和中国的反对”，联合国安理会未能通过谴责攻击美国大使馆的声明。

华盛顿方面表示，“正如美国所显示的，美国绝不允许任何攻击美国人员及美国设施的行为，美国会采取决定性的手段保护美国利益，美国公民以及美国的盟友。”

12月31日，伊拉克亲伊朗示威者攻击美国驻巴格达大使馆以抗议美军袭击伊拉克真主党民兵营地，但并未造成美国人员伤害。此后，美国在星期五利用无人机击杀了伊朗在伊拉克的代表，伊拉克国家安全力量的一部分--“人民动员”民兵武装力量二号人物苏莱曼尼将军，以及他的副手、伊拉克什叶派民兵领导人穆罕迪斯。

几天来，伊朗威胁要采取军事报复，特朗普亦威胁伊朗，若伊朗报复，美国将打击伊朗52处重要目标。伊朗已宣布全面恢复提炼浓缩铀，并称万一遭到美国攻击，将