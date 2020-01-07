贸易战效应？美国外贸赤字跌至三年来最低

美国11月份外贸赤字大幅下跌，跌至2016年10月以来最低水平，一直把降低贸易赤字作为首要任务的美国总统特朗普应对此十分满意。这一局面也是美国进口下跌产生的连带效应。

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根据美国商务部公布的数据，美国十一月份外贸赤字为431亿美元，比上月减少8.2%，而且，跌幅比经济人士之前预测的435亿美元还要大。

11月份，美国进口的消费品包括手机、玩具、家具等产品全部呈现下跌，在食品产品及工业物质领域，亦呈现出同样的趋势。相反，美方出口了更多的诸如首饰、钻石、艺术品、化妆品等消费品。

另外，美国汽车出口同样呈增长趋势。至于农业产品，由于美中贸易战，2018年美国农产品出口几乎崩溃，11月份飙升21.9%，年初开始至今已飙升了23.3%。

从元月份至今，美国外贸赤字减少了0.7%，如果全年性下跌得到证实，2019年将是美国六年来第一次出现的下跌。

这一趋势应推动美国第四季度经济增长，分析人士指出，这一情形应使正在全力投入竞选连任的美国总统特朗普非常满意。

美国纽约经济咨询公司RDQ计算，10月和11月赤字降低，意味着对第四季度的经济增长贡献可能会达致1.9%。即便12月份外贸赤字重新回升，对第四季度的经济增长贡献也将达致1.25%。

不过，进口减少亦往往意味着经济会出现疲软的迹象。美国中央银行认为，美国经济的风险照旧存在，但是，导致经济衰退的贸易风险大大减少。

目前，似乎乐观情绪占据上风，北京和华盛顿应在1月15日在美国白宫签署第一阶段贸易协议。北京当局至今没有予以证实，但迹象似乎显示气氛在放松，中国周五宣布取消了外国在金融领域投资的大部分限制，取消金融投资限制，一直是美方长期以来提出的要求。