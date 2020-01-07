默克尔会晤普京：担忧第三次世界大战的爆发？

据德国N-TV电视台和德国《西部报》报道，德国总理默克尔周六将访问莫斯科，和俄国总统普京进行会谈。德国外长马斯将随同前往莫斯科。双边会谈将关门进行。媒体推测，默克尔面临一个棘手的任务。

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俄国总统府发布消息说，双方会谈话题为近东局势，但没有做更详细的说明。会谈话题究竟是什么？德国媒体现在只能猜测。有媒体担心，默克尔此行将涉及对第三次世界大战的恐惧。

默克尔与普京的会谈按计划本来是为了调解乌克兰冲突和利比亚危机的。当初的消息是，两人将共进工作午餐。但在美国定点击毙了伊朗将领苏来曼尼后，《图片报》认为，默克尔现在访问莫斯科，有了新的棘手问题。毕竟人们担心伊朗可能在全球进行复仇活动。所以，除了乌克兰和黎巴嫩话题外，有关第三次世界大战可能发生的危险也将成为会谈话题。一旦俄国和美国因伊朗而直接发生冲突，第三次世界大战不是没有可能。俄国被视为是伊朗的最大支持者。《图片报》认为，在伊朗冲突中，普京可能扮演关键角色。普京已就伊朗核项目和导弹项目提供了援助。而这两个项目都给欧洲和美国带来威胁。另外，在真主党恐怖分子反对美国、以色列和沙地阿拉伯的战斗中，普京为他们提供了军事装备。《图片报》继续估测说，杀死苏莱曼尼在伊拉克也引起了愤怒，而俄国在伊拉克也可能因此从中获益。默克尔和马斯前往莫斯科是要阻止普京军事介入伊朗冲突。其他政治家们也希望他们能做到这一点。基民盟籍政治家Elmar Brok 表示：“必须避免莫斯科军事参与这一冲突，这样，伊朗就不敢让伊拉克的紧张局势继续升级。现在，包括莫斯科在内，没人希望俄国和美国在伊拉克将陷入直接冲突。”