200名伊朗人入境美国遭扣留 伊朗外长被拒发入境签证

美国1月3日狙杀伊朗“圣城旅”指挥官苏莱曼尼后，至今已有超过200名伊朗人、其中包括伊朗裔美国人，在入境美国时遭海关扣留问话。伊朗外长扎里夫赴纽约参加联合国安理会会议，遭美方拒发签证。

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据《纽约时报》和美国有线电视新闻网（CNN）报道，近日，社交媒体出现一连串贴文，称伊朗人入境美国时被扣留很长一段时间，有些遭拒绝入境。其中一则被分享2万4000次的贴文说美国海关与边境保护局（CBP）下令拘留“所有可疑的伊朗入境人士”。

穆斯林倡议团体“美国 伊斯兰关系协会”（Council on American-Islamic Relations）表示，他们已向60多名伊朗旅客提供相关协助。

但是美国海关与边境保护局官员驳斥有关他们扣留伊朗入的传闻，说这些人是因为假期季节交通繁忙，加上缺乏人手过滤旅客，而导致入境时间拖长，并表示海关与边境保护局没有宗教、种族或族群歧视。

对于伊朗外长扎里夫遭拒绝签证一事，联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）不愿置评。

扎里夫希望能在1月9日出席关于维持联合国宪章的安理会会议，这场会议与扎里夫的行程是在美伊紧张关系最近一次升高前排定的。这场安理会会议将让扎里夫成为焦点，让他有机会公开批评美国狙杀伊朗将领苏莱曼尼。