中国对外开放油气勘探开采市场

中国周四在明确其谈判代表刘鹤将赴美国签署双边贸易协定的同时，宣布向外资和民企开放油气勘探开采市场。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法语记者西蒙Simon2020年1月9日周四发自上海报导， 中国当天宣布其谈判代表刘鹤将于下周前往华盛顿，签署中美贸易协议。作为一种诚意的表示，北京几乎在同时宣布，向外国企业开放一个新领域：石油。在此之前，这一领域为国有企业专营。

这是中国将于一周后与美国签署贸易协议之前所伸出的一根橄榄枝。油井和天然气井的勘探开发之前专属国企。但几乎处于垄断中的三大国企在最近几年运作不佳，成本不高，产量增长不大。

通过吸引外资，中国将扩大这一市场的竞争，提高产能。这对三分之二的石油消费量依赖进口的中国而言，如今也是一种战略需要。在中美紧张关系压力巨大的阶段，当前局面有风险。

继去年向外国企业进一步开放金融市场之后，中国继续自由化，但步伐不快，条件是这种开放需要明显有利于国家。

另有外电引述中国官方消息说，这一开放从5月1日实施，对象是在中国境内注册并拥有不低于3亿元人民币的外国公司将允许参与油气资源的勘探和开发。官方文件指出，只要符合条件者，均有资格按规定取得油气矿业权。

中国自然资源部矿业权管理司的主管官员表示，中国官方期望通过各类资本的参与，激发市场活动，形成以国企为主体，多种经营成分参与的市场体系。