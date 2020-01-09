美国伊朗政策与特朗普竞选连任

在美国发动空袭炸死伊朗一名重要将领苏莱曼尼之后，德黑兰发射导弹攻击了在伊拉克的美军基地。中东地区局势骤然升级，但美国总统特朗普周三发表的声明，反应相对缓和，并表示伊朗空袭没有造成美军人员伤亡。

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就美伊事态发展，法国的美国问题专家认为，特朗普总统当前有关伊朗的决策与其竞选连任有关。

美国总统特朗普在伊朗发射导弹袭击美军驻伊拉克基地之后做出了缓和事态的反应。华盛顿尽管宣布了针对伊朗的新的经济制裁，但目前没有提到可能会引发地区局势进一步恶化的军事反应或开战。这种决策可能与美国国内的大选日程有关。本台法文报导认为，作为一名寻求连任的美国总统，特朗普不想与以反对军事冲突为主的选民们发生摩擦。就此，巴黎美国大学的美国对外政治专家在接受本台法广法语记者Achim采访时做出如下分析：“ 特朗普的声明确实显示出了特朗普选民基础对内政的不安。 确实他们对美国在中东与海湾地区的战争疲倦了。部分不可忽略的，媒体中极端保守的评论，也是如此，就算它们对此问题存在分歧。个人的确如此认为，特朗普总是想着他的竞选。他尝试着去适当调整其内需，带有使用可供其支配的 ̖ 强大的 ̖ 极其发达的美国军事能力的欲望。当他想要这么做的时候，人们就处于单边主义的情形，就会面对一位总统，其难以预测性也就变得越来越强。”

以上是巴黎美国大学的美国对外政治专家接受本台法语记者采访，就美国总统特朗普对当前美伊关系反应的个人分析采访录音片段。

美国总统特朗普此前曾发出过警告，如果德黑兰对其将领遇袭被杀采取报复措施，华盛顿则将打击52处伊朗目标。