法广法语特派记者台北访林荣基

台湾2020年1月11日大选投票日临近，本台法广法语特派记者在台北与香港书商林荣基（LAM Wing Kee）做访谈。

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在距离2020年台湾总统选举还有两天之际，目前人在台北的本台法广RFI法语特派记者拉加德会晤了原香港铜锣湾书店原创办人 ̖ 书商林荣基LAM Wing Kee。林荣基自去年2019年上半年起，在台湾过着流亡生活。本台法广法语特派记者从台北传回了与现年64岁的林荣基用普通话做访谈的录音片段。

Nicolas 20190109 soir C08 Son LAM Wing Kee recueillis par RFI envoyé spécial français stéphane à Taipei

香港铜锣湾书店原创办人 ̖ 书商林荣基对本台法广法语记者说：“香港将来会比较好一点。但是从我们对中国大陆的了解，它目前很想把香港提早收回去。从这个情况来讲，香港未来前景很暗淡。我希望北方那边的年轻人，要抗议或要抗争的话，首先要保护自己。 ”

在台北中山区某建筑十楼，新的铜锣湾书店尚未正式开张。本台法广法语特派记者看到，在一个面积六十平米的空间里，这里的地板上用粉笔标注了未来书架的位置，应该容纳1万部书籍。农历新年后，预计还将开放新的空间。据介绍，林荣基大约是在去年的同一时间决定离开香港，他担心会再次遭警方逮捕。

以上是本台法广RFI法语特派记者拉加德在2020年大选前夕，从台北传回的，对铜锣湾店主林荣基的访谈录音片段。