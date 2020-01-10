反送中抗争 导致22%港人出现疑似忧郁症等情绪问题

香港因反送中抗争导致社会长期动荡，恐怕已经影响香港民众的心理健康。香港大学医学院最新研究发现，香港去年出现疑似忧郁症及怀疑灾后创伤压力症候群（suspected PTSD）合计比率高达22%，也就是说，每五人中，就有一人面临疑似精神困扰。 这项研究并没有调查十八岁以下青年或特别针对警察，因此数据还有可能被低估。

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据《星岛日报》与《明报》报导，这篇近日发表在医学期刊《柳叶刀》的观察性研究报告，是由香港大学研究人员过去十年来在社会动荡发生之前、期间和之后，评估香港市民所承受的精神健康负担，透过调查问卷评估疑似抑郁症人数的比例变化。

结果显示，去年香港因反送中抗争出现持续社会动荡期间，接受调查的十八岁或以上香港居民当中，将近每五人就有一人出现疑似抑郁症或怀疑创伤后压力症。研究人员指出，其精神病症的患病率与经历大型灾难、武装冲突或恐怖袭击的地区相似。

这项研究指出，去年香港约有11%的成年人口患有疑似抑郁症，但2009年至2014年“占领中环运动”前的平均水准约为2%；另外，2015年11月，即“占领中环运动”发生后一年，大约有2%的香港成年人出现创伤压力症候群，这一比率在去年9月至11月的调查中则陡升至近32%。

对此，香港医管局称，过去数月已密切监测精神科服务使用情况，医管局精神健康专线使用人次确实由去年初每月两千多宗个案，于近三个月增至超过三千个，但目前医院精神科并没有就诊个案大幅增加的迹象。

但精神科医学院副院长陈国龄预期，精神科就诊个案将会陆续增加，尤其面对经济转差及失业等因素。此外，大部分旧症患者也会受社会事件影响，出现情绪转差、病情反复等，因此她也认为，港府应增加人手与资源即早应对。