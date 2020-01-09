2020年春运9日上路 防武汉肺炎成最重要任务

每年规模最大的人口迁移活动又来了。中国春运于1月9日正式启动，中国国家发改委发言人赵辰昕表示，今年春运旅客发送量预计将达30亿人次，与去年相比大致持平，略有成长。由于武汉近期爆发新型冠状病毒引发的肺炎，春运期间大量人口流动，如何做好防疫工作，成为中国官方的首要任务。

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今年中国春运从一月十日开始到二月十八日结束，历时四十天。中国国新办1月8日举行记者会说明今年春运形势和工作安排，据中国国家发改委预计，今年春运旅客发送量将达约30亿人次，比去年略有增长，目前各项前期准备工作已基本完成。

在道路客运部分，预计发送量将达24.3亿人次，下降百分之一点二；铁路部分，预计旅客发送量为4.4亿人次，比上一年增长百分之八；航空部分，预计旅客将达7千9百万人次，创历史新高，比上一年增长8.4%；水运部分，将达4千5百万人次，增长9.6%。

武汉肺炎鉴定报告在8日出炉，初步判定为新型冠状病毒，对如何防范以免疫情在春运期间扩散，受外界关注。中国交通运输部总工程师汪洋表示，春运期间人潮大量聚集和流动，传染病易发，为进一步保障旅客健康出行，将重点做好旅客出行量大的区域，包括交通枢纽、客运站、货源枢纽厂站等区域的消毒监测防护措施。

中国国家民航局总飞行师万向东说，截至目前，中国民航运送的旅客未发现武汉肺炎患者情况。民航部门会保持密切关注，并与卫生部门加强联繫。若旅客在乘坐航班时出现突发疾病，航空公司和机场会及时启动应急措施，确保旅客能够得到相应的救治。

中国国铁集团副总经理李文新则称，铁路部门高度关注相关情况，目前铁路站车未接到疫情报告，但将会密切关注，坚决杜绝疫情通过铁路站车传播，全力维护旅客的健康和安全。