西班牙司法夺独派欧洲议员资格

西班牙最高法院做出裁决，褫夺支持加泰罗尼亚独立欧洲议员的资格。欧洲议会绿党党团表示遗憾。

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据本台法广RFI法语记者发自布鲁塞尔报导，在经过历时数月之久的法律战后，西班牙最高法院周四2020年1月9日做出裁决，褫夺一名目前人在狱中，支持加泰罗尼亚独立的欧洲议员Oriol Junqueras的资格。就此，欧洲议会绿党党团共同主席之一 ̖ 比利时籍欧洲议员Philippe Lamberts表示遗憾。因为，欧洲法院在三周前2019年12月19日的一份判决中确认，在西班牙狱中的这名加泰罗尼亚独派欧洲议员享有议员豁免权。在此之后，欧洲议会绿党党团已于上周将其任命为党团副主席。

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本台法广法语记者从布鲁塞尔传回了欧洲议会绿党党团共同主席Philippe LAMBERTS的这一讲话录音片段：“人们可能可以对他指责多多，但他至少没有逃亡。所以，他现在付出沉重代价。因为，他被置于羁押之中。他至少已在欧洲议会当选。他本应在这点上，获释并展开宣誓。因为，没有什么可以反对他上任的。而西班牙司法是在之后做出的判决。如果一切都按顺序发展，西班牙司法本应提出取消其欧洲议员的豁免权。当然，它们这没有这么做，而是首先对其采取了羁押措施，以便之后予以判决。。。”

本台法广RFI法文报导提到，欧洲议会预计将于下周一在法国斯特拉斯堡召开全体大会, 欧洲议会绿党党团原本期待西班牙司法放人，允许这名当选的加泰罗尼亚独派欧洲议员前往斯特拉斯堡出席欧洲议会的全体会议。对此，欧洲议会绿党方面认为，一旦某人获得欧洲议会选举的候选人资格，只要他被西班牙人选了出来，就应足以享有欧洲议员的地位，但这却被拒绝了。