法国学者谈中美贸易战台湾受益

中美贸易战对2020台湾大选是否有影响？就此，本台RFI法语特派记者在台北采访了当地法国学者Jean-Yves Heurtebise。

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2020年台湾大选前夜，旅居当地的法国学者 ̖ 天主教辅仁大学（Université Fu Jen）讲师 ̖ 现代中国研究中心研究员Jean-Yves Heurtebise在回答本台法广RFI法语特派记者拉加德提问时做出个人分析认为，中美贸易战让台湾受益。就此，请听这一采访的录音片段。

旅台法国学者Jean-Yves Heurtebise： “是的，确实如此。美国与中国之间的贸易战，我们现在知道，这让台湾从中受益。从出口的角度而言，对美国的出口增加了，对中国的出口减少了。我们已经掌握了具体的数字。我们知道，对美国的出口增长了20%，而对中国的出口则降低了12%；与此同时，对台投资增加了。这些都是让台湾受益的。事实上，在蔡英文掌握权力以后，就是2016年。蔡英文确立了一种政策，被称之为新南向政策。她尝试着优先发展台湾与南亚和东南亚国家之间关系。其想法就是要让投资多样化，让贸易关系多元化。最终，美中贸易战让这一政策变得更有价值，更有分量，并赋予了真正的有效力。

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以上是2020年台湾大选前夜，旅居当地法国学者在台北，就中美贸易战对台湾选举的影响，回答本台法广RFI 法语特派记者拉加德提问，谈其个人看法的录音片段。

2020年大选 台湾三足鼎立

本台法语特派记者今天2020年1月10日周五发自台北的另一篇现场报导提到，寻求连任的民进党籍现总统蔡英文正在为其竞选做最后的冲刺。而其对手，国民党的总统候选人 ̖ 高雄市长韩国瑜当地时间昨天1月9日周四傍晚号召其选民在台北总统府前举行的竞选集会，也是人山人海。

2020年台湾大选的三位总统候选人中还有亲民党籍的宋楚瑜。