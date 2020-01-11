经济：中美贸易战何以让台湾受益

2020台湾大选之际，本台法广RFI法文报导中美贸易战何以让台湾受益，在此予以介绍。

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本台法广法语记者Aabla报导，如果说中国大陆因美国发起的贸易战受到损害，台湾则因此获益。之前集中到大陆的工厂和投资回来了，女总统并非毫无作为。她推动了促进吸引新科技投资的政策，而台湾已经是至关重要的一环。

台积电（TSMC） ̖ 广达电脑（Quanta Computer） ̖ 和硕联合（Pegatron） ̖ 鸿海科技（Honhai），这些名称也许并非众所周知。但它们都是台湾的电子巨头，主要客户有苹果和华为。它们在许多年前就被低廉的劳动力所吸引，到中国大陆设厂。但情况正在发生变化。除了中国不再如此具有竞争力，贸易战及其影响刺激了众多台湾企业撤出他们的部分投资。

特朗普政府对中国出口商品实施的额外关税，加速了这一行动。美国客户比如戴尔（Dell）或英特尔（Intel）更喜欢让他们的电脑服务器在安全更有保障的台湾生产。台积电，这一全球头号半导体制造商2019年计划投资150亿美元，主要用于开设多家工厂。根据官方数字，2019年台湾企业共回流资金超过220亿美元。

还有多家大型企业，包括鸿海科技，响应蔡英文总统号召。因为，正是由于她的意愿促成了这种回归的行动。2018年底，她发起了欢迎台商回台投资行动方案，便于获得当地投资，便于首先吸引台湾处于全球领先地位的半导体制造业。外国投资者也从中得益，谷歌2019年承诺投资260亿美元用于数据中心。

5G手机的发展前所未有地把台湾置于了芯片和半导体制造的世界中心。尽管台湾不是唯一制造商，但在芯片制造上总是具有更小更强的优势（5纳米，3纳米），使之无法回避。包括中国的手机厂商，华为就是继苹果之后，台积电的第二大客户。这也成为了女总统面对北京捍卫台湾利益的首要理由，事关主权与独立。