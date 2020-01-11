台湾2020年大选—蔡英文赢得连任

2020台湾大选计票结果显示，寻求连任的女总统蔡英文在总统和立法选举中取得双赢。国民党主席吴敦义宣布辞职。

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据本台法广RFI法语特派记者拉加德巴黎时间2020年1月11日周六下午的报导，2020年台湾大选尽管最终计票结果尚未出炉，蔡英文胜局已定，反对阵营已经承认败选。上一任期届满，寻求连任的现总统取得双赢，在立法与总统两个选举中的胜幅都很大。

本台法语特派记者在现场看到，每次计票结果出来，都能引来数千幅绿色和粉红色旗帜的挥舞。满怀喜悦之情的支持者，相互拥抱，而即将连任的女总统本人，此刻得票率刚刚越过57%，也就是超过了四年前她首次当选时的得票率。

蔡英文已经宣布胜选，人们可以说她是后来居上，一年前，她曾处于民调的最低，在另一边，反对方国民党主席吴敦义已在当晚宣布辞职。

亲独阵营的胜选应该无法让北京高兴。在台北欢呼蔡英文胜选的人群中，一位名叫BEN的金融分析师在接受了本台法广RFI法语特派记者现场采访时提议，北京应该适时调整对台政策。他用英语说：

“蔡英文十分的谨慎，不是那类会存心挑衅的人。球现在在应该承认现实的北京一边。台湾民众不想与中国统一。中国领导人应该改变战略。这一战略一边应该建立在相互尊重的基础之上，另一边，应该承认台湾民众渴望在中国之外的自身存在。”

以上是本台法广RFI法语特派记者拉加德巴黎时间1月11日周六下午从台北传回的2020年台湾大选现场采访录音片段之一。