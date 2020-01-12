台湾：蔡英文会晤安倍晋三胞弟

日本首相安倍晋三的胞弟 ̖ 众议员岸信夫一行到访台湾，会晤蔡英文总统，谈到两岸关系及台日合作。

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曾出任过外务省副大臣一职的日本自由民主党籍众议员岸信夫（Kishi Nobuo），也是日本现任首相安倍晋三（Shinzō Abe）的胞弟。岸信夫带着多位日本山口县议员一起访台。

据中央社今天2020年1月12日星期天晚发自台北报导，蔡英文当天在寓所会晤日本众议员岸信夫一行时表示，将尽最大努力维持两岸和平稳定。她欢迎日本访宾们在这个很好的时刻来到台湾，感谢访客们的恭贺。

日本众议员岸信夫在会晤中指出，这次选举刚开始可以说是非常严峻，但蔡总统取得最终胜利，获得817万多票的大幅领先，相信这是总统第一任的政绩广受人民支持，以及在竞选过程中所展现的高度决心获得大多数台湾人民的支持。

谈及两岸关系

蔡英文在与日本访宾会晤时表示，将在和平 ̖ 对等 ̖ 民主 ̖ 对话的原则下，与北京开启对话，希望可以持续改善两岸关系，维持区域和平与稳定；非常期待有机会和日本持续发展更紧密的关系，共同维持区域的和平稳定。岸信夫提到，日方高度关注从去年的香港反送中，以及中国在区域的举动……等等。

谈及日台合作

除了安全与经济合作之外，台日关系今年来也越来越紧密……，台湾总统蔡英文预祝2020年日本东京夏季奥运会一切圆满顺利，并向日本访宾介绍了台南以及台南的特产 ̖ 美食与景点……等等。岸信夫一行包括多位日本山口县议员，而蔡英文以前则曾造访过山口县，当地的风景 ̖ 文化与人情都给她留下深刻印象。

继台北之后，日本众议员岸信夫一行计划前往台南。