蔡英文高票连任 功归港台年轻人

台湾2020年大选尘埃落定，总统蔡英文高票赢得连任，在很大程度上要归功于香港的事态，以及台湾年轻人的动员。

广告 继续浏览后续

在台北，据本台法广RFI法语特派记者拉加德LAGARDE1月11日周六晚发自2020年大选现场民进党总部的报导，台湾总统蔡英文高票赢得总统连任，得票率超过57%，胜于2016年上一届选举时的结果，这在一定程度上不仅归功于香港的事态，还有台湾年轻人的积极动员。他们从世界各地赶回来投票。

Demande de production 20200112 Nicolas Desk 1 jour Trad C01 Taiwan Réélection Tsai Reportage RFI francais Taipei LAGARDE

一位名叫马克Marc的男士用混合了汉语的英文说，他们坐了18个小时的飞机赶回来投票 :“我们坐18个小时的飞机，我们的一些朋友有些只是来24小时，然后就返回美国。许多年轻人尤其担心，如果他们什么都不做，这个国家将不复存在。”

另一位名叫维塔Vitta的女子，牵着两条狗，她担心台湾被中国大陆吞并。Vitta用汉语告诉本台法广法语特派记者，她购买了蔡英文的许多竞选宣传品，以示支持。她的许多朋友特地从美国 ̖ 意大利和日本赶回来投票。

现场还有一名32岁的男士Garry也用英语接受了本台法语特派记者的采访，他表示，在香港，受政治体系的阻碍，但在这里，太让人高兴了。

本台法广RFI法语记者指出，蔡英文周六晚在赢得连任后宣布，台湾向世界展示，喜爱民主与自由生活的方式。