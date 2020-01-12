加勒比岛国海地 七级地震十周年

位于加勒比海地区的岛国海地Haïti，十年前曾发生七级大地震，当地至今缺医少药，请听MSF医生无疆界组织的介绍。

广告 继续浏览后续

海地2010年1月12日大地震，超过二十万人遇难。全国60%的医疗设施被毁，这对原本就缺医少药的海地而言，真是雪上加霜。如今，十年过去了，海地的情况依然让人揪心。

Demande de production Nicolas 20190112 Desk 3 soir Enr Trad C09 Haiti Son MSF RFI français Baron

海地现状究竟如何？就此，医生无疆界组织MSF海地医疗队的女负责人桑德拉Sandra LAMARQUE在接受本台法广RFI法语记者艾美丽Amélie 采访时做出如下解释：“可以肯定的是，形势仍然十分尖锐，事发十年后，需求仍然十分巨大，不论是就卫生基础设施-医疗中心而言，还是就急救系统及住院系统。十年后，一些设施已得到建造，或得以重建，但不幸的是，部分工程尚未完工，还有一些完工的设施依然未能启用，不知是由于缺乏人手，还是因为缺少资金。问题是当前的政治 ̖ 安全 ̖ 经济危机还影响到了一些原本可以使用的设施。人们看到并抱怨部分私人设施遭关闭，另有一些私人设施则减少了人手，当地还有一些医院机构遭遇困难，缺乏人力资源，缺乏血浆，这是头号大问题。”

以上是在加勒比岛国海地的医生无疆界组织MSF医疗队负责人，就海地大地震十周年后，解释当地依然面临医疗设施严重匮乏的问题，接受本台法广RFI法语记者采访的录音片段。