伊朗：一个国家，两个面孔！

去年11月，成千上万的伊朗人走上街头抗议当局。不过最近几周，在苏莱曼尼将军被美国人杀害后，伊朗民众似乎是在逆境中团结起来了并和其领导人非常亲近。但是最终，伊朗民众和其领导人的休战是短暂的，伊朗当局目前再次面临街头民众的愤怒。就此，巴黎政治学院的伊朗学者Mahnaz Shirali女士表示，这一点儿也不奇怪，因为苏莱曼尼葬礼期间民众和政权亲近的形象是制造出来的。

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Mahnaz Shirali女士说：“我们在苏莱曼尼葬礼上所看到的，是伊朗伊斯兰共和国精心安排的场面。执政了40年的政权，对社会有着非常高的掌控，它有的是办法，来演这样的电影。”

Mahnaz Shirali女士继续表示：“他们（伊朗当局）用卡车分派食物，汇聚了几十万伊朗人，不要忘记，伊朗这个国家，有75%的民众都生活在贫困线以下。第二个原因是，伊朗这个国家，完全有能力向其公务员们施加压力，参加葬礼的大部分公务员都表示，他们是不能不去的，但是，这背后，伊朗人是质疑他们的政治体制的。”