德国机械制造商对中国持强硬态度

据德国《商报》报道，德国机械和设备制造商联合会（VDMA）对北京政府持强硬态度，并要求德国和欧盟重新考虑其对华政策。

广告 继续浏览后续

对德国机械制造商来说，中国是其最重要外国市场之一。但该行业毫不吝啬对中国的批评。周一，德国机械和设备制造商联合会发表一份立场声明书，表达了对于中国政府的强硬态度。该联合会表示，国家补贴和自我闭锁机制，在很大程度上导致德中机械生产商之间的竞争不公平。该联合会因此呼吁德国和欧盟审查其贸易政策工具，并“在必要时使它们适应中国的新形势。”

去年头九个月里，德国机械设备生产商向中国出口了价值141亿欧元的产品，仅略低于对美国的出口。但与此同时，由于中国竞争对手的日益强大，德方在中国的技术优势正在下滑。德国机械和设备制造商联合会对外贸易负责人阿克曼（Ulrich Ackermann）在一份声明中表示，中国在许多领域里不再是发展中国家，因此，适用于德国和欧盟的国际贸易规则必须也适用于中国。

该联合会认为，德国和欧盟在总共七个贸易政策领域里，有必要迫切跟上形势。例如，就欧洲公司之间的合并，欧盟竞争法过于关注对欧盟消费者的后果，忽略了竞争对手在全球市场上的地位。比如，西门子和阿尔斯通的火车部门被禁止合并。结果，欧洲供货商在与规模更大的中国竞争对手中国中车竞争时，就陷入不利地位。

德国机械和设备联合会要求欧盟有针对性地放宽合并监控，以打造欧洲冠军。例如，可以通过部长特许，允许个别企业在常规程序外破例进行合并。

另外，该联合会批评中国不仅向国有企业，也向私营企业发放补贴，扭曲了市场竞争，使德国机械制造商在全球竞争中处于不利地位。虽然世贸组织成员有义务向相关委员会登记说明补贴一事，但事实上，这很少发生。因此，有必要改变世贸组织在相应程序中的举证责任。

该联合会还要求，在官方项目的授予和外国投资上，也有必要进行政策调整。在这