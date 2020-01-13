香港终审法院首席法官为港独立司法制度辩护

在备受北京指责“司法僭越”及推迟审理示威者案件之际，香港终审法院首席法官马道立为香港司法制度辩护。

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香港拥有独立的英式司法制度，香港独立的司法地位是香港有别于中国大陆的重要标志，反送中的爆发起因于港府推动修订旨在向中国大陆容易引渡嫌犯的『逃犯条例』，香港反送中运动，某种程度上可以被视为是维护香港独立司法地位的运动。

在已持续七个月之久的示威抗议中，香港法院处于饱和状态，警方拘捕超过6000人，其中大约1000人正在审理或待审。马道立表示，为应付庞大的案件，司法机构先前成立了专责工作小组，研究法院如何以最佳方式处理大量与过去七个月相关的案件，包括延长开庭时间。

终审大法官马道立在香港“法律年度开启典礼”上慷慨陈词，指出社会对法庭的工作有许多意见，有许多是正确的，但也有部分是基于错误的观念和出于误解，有些甚至是曲解，近乎不能接受。

马道立大法官将于明年初退休，他在致辞中强调了法制的公义和保障公正判决的责任。“法官依据法律条款和法律精神履行职责，法官判决时，政治、经济、社会等方面的因素并不在考量之内”。

十一月份，北京谴责香港高院判定香港政府推出的『禁蒙面法』无效。中国全国人大常委会强硬表态，称香港特区法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会作出判断和决定。

同月，官媒『环球时报』发表社评，指责“香港法院裁定『禁蒙面法』违宪，一些法官背叛中国宪法”，居然称香港高院的裁决书“司法僭越”。