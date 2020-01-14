英国脱欧：巴尼耶希望欧洲议员们放下心来

随着英国脱欧的日期1月31日越来越近的日期1月31日越来越近，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）希望让欧洲议会的议员们放心。周二他在欧洲议会表示，在执行英国脱欧协议时，他将优先考虑居住在英国的欧洲公民的权利以及居住欧洲大陆的英国人的权利。

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巴尼耶说：“公民们需要能够确定他们自己及其家人的未来。客观的来说，我认为，摆在各位面前的脱欧协议，让公民们能够确定他们在过渡期也就是今年年底结束前所累积的权益，不论是对居住在27个欧盟成员国的英国公民来说，还是对居住在英国的、参与英国的经济、对英国的进步做出贡献的350万欧盟人来说，都是如此。”

“所有公民，都应该能够继续生活、学习、工作、拿取补助金，或者接待他们来访的家人，而且在他们的今后一生，都是这样。协议是这样写的。”

“现在我们需要监督这些权益确实得到落实，我们不会同意任何的打折扣、任何的变相歧视。两边！议员女士和先生们，我再重复一遍，两边！谁都不能低估英国脱欧的中心主题-流通自由取消所会造成的后果。”