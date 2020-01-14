英国首相约翰逊：反对华为参与 那么请告诉我替代方案

面对美国压力和内部分歧，英国首相将在未来几周就是否允许华为参与英国5G网络建设及运营做出决定。星期二，约翰逊表示，如果谁反对华为参与，请拿出替代方案。

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周一，约翰逊首相接受英国广播公司采访时表示，“英国人有权利得到最好的技术”。他表示他的政府将把重点放在基础设施的现代化方面，尤其希望将宽带网络提供给所有的人。

他表示：“现在如果有人反对这一品牌或者那一品牌，请告诉我，他们可选择的替代方案是什么”。约翰逊此番表述似乎无意把华为排除在英国的5G网络建设和运营之外？

不过，议会享有绝对多数的约翰逊首相继而表示，英国也不会允许“安置任何有损国家安全以及与五眼联盟合作的基础设施”。五眼联盟指的是英国、加拿大、美国、新西兰和澳大利亚建立的分享情报的联盟。

星期一，英国军情五处总干事安德鲁.帕克表示，英国政府可以与华为在5G建设上合作，并不会因此损害英国与美国情报系统的关系。

华为高级副总裁张建岗在法新社收到的一封文告里则表示：华为相信英国政府会做出一个建立在证据而非毫无事实根据地指控上面的决定。他表示，华为与英国电信集团已经合作15年。而且两个英国议会的委员会在调查报告中也得出结论，没有任何技术理由禁止华为向英国提供5G设备。

上述发言均针对周一一个美国代表团前来英国试图说服伦敦当局不要与华为合作而来。美国不断重申，华为与中国政府合作，它的设备可能会被利用为中国搜取情报服务，但华为一直予以否认。

2019年四月，曾传出特蕾莎梅政府打算允许华为参与英国电信系统一些“非核心”部分的运营。

在是否允许华为参加5G网络建设和运营方面，英国政界一直存在分歧。