苹果公司拒绝与FBI合作解锁枪杀美国军人的沙特军官iPhone手机密码

上个月在佛罗里达州海军基地发生的沙特军官阿尔沙姆拉尼（Mohammed Alshamrani）枪杀3名美国军人的事件，嫌犯使用的是受密码保护的iPhone手机，司法部长巴尔称苹果公司未能为执法人员解锁这部手机密码提供“实质性协助”。

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苹果公司表示，在联邦调查局（FBI）于12月6日提出最初要求后，公司提供了与调查相关的各种信息，但是公司拒绝巴尔的要求，即找到一种方法让执法人员访问加密设备，就像苹果公司在2016年加州圣贝纳迪诺枪案中所面临的那样。

苹果公司在最新声明中表示：我们一直坚称，没有只对好人开后门这种事情。因此美国人不必在削弱加密和调查之间做出选择。我们认为，加密对于保护我们的国家和用户的数据至关重要。

苹果公司在去年12月的一次国会听证会上表达了类似的观点，因为参议员威胁说，如果科技公司无法找到一种与执法部门合作的方法，以合法地访问加密的设备和消息，则参议员会提出监管要求。

苹果公司表示，它承诺将继续与FBI合作。但是，除非该公司同意为执法部门提供访问加密设备的方法，否则巴尔不会完全满意。这种情况很好地说明了为什么调查人员一旦获得法院的命令，便能够获取数字证据的重要性。

司法部长巴尔在周一关于苹果公司回应佛州海军基地枪案的讲话中说：“我们呼吁苹果公司和其他技术公司帮助我们找到解决方案，以便我们可以更好地保护美国人的生命并防止未来的袭击。