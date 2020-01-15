欧盟前外交官涉嫌为中国从事间谍活动

据德国《明镜》周刊报道，德国总检察长弗兰克（Peter Frank）正在调查一名德国前欧盟外交官和一家德国知名游说公司的两名雇员。他们涉嫌为中国从事间谍活动。根据《明镜》周刊的消息，据说其中两人已经向中国国家安全部门提供了私人和商业信息。第三名嫌疑人只是同意了提供信息。

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自周三清晨以来，警方受德国总检察院的委托，搜查了在柏林、布鲁塞尔、巴符州和巴州的九处房产。这些是嫌疑人的住房和办公室。

一旦指控得到证实，那将是真正抓获中国间谍的极少数案件之一。虽然人们总在泛泛谈论中国在德国和欧洲有大规模的间谍活动，但实际上，在打击北京安全部门的战斗中，调查人员很少获得成功。

调查的核心对象是一位从德国过去的欧盟委员会前雇员和后来的欧洲外事处外交官。在为欧盟效力期间，此人在布鲁塞尔担任领导职务，后来又在多个国家担任欧盟大使。他于2017年结束了在欧盟的职业生涯，并同时开始为一家德国游说公司工作。调查人员称，此人于同年开始向其中方指挥官提供信息。据说，他还招募了另外两名嫌犯。据说，其中一名已前往中国去会晤其中方上司。受到牵连的游说公司曾为德国知名大型公司提供过咨询服务。